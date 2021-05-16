Afganistan'daki cami saldırısını DAİŞ üstlendi

HABER MERKEZİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün Cuma namazı sırasında bir camide yaşanan bombalı saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlendi. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afgan hükümetiyle Ramazan bayramı nedeniyle üç günlük ateşkes ilan eden Taliban da yaptığı bir açıklamalarıyla saldırıyı kınadı. Taliban ve Afgan hükümetinin ateşkese şu ana kadar uydukları belirtiliyor.

DAİŞ, Telegram sosyal medya uygulaması üzerinden Neshir haber ajansına yolladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Kabil polis şefi Ferdous Faramarz yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında cami imanının da bulunduğu en az 12 kişi öldü 15 kişi de yaralandığını söyledi.

Bu saldırıdan bir hafta önce de bir okula düzenlenen bombalı saldırıda çoğu kız öğrencilerden oluşan 80 kişi hayatını kaybetmişti. Taliban bu saldırıyı da kınamıştı ve saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Amerikalı yetkililer okul saldırısının da DAİŞ’in bir eylemi olduğuna inanıyorlar.