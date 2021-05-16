Hindistan en çok Irak’tan petrol ithal ediyor

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Hindistan’ın Suudi Arabistan’dan aldığı petrol oranını düşürürken, en çok Irak’tan petrol ithal ettiği bildiriliyor.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Hindistan’ın petrol ithalat oranında düşüş yaşanırken, 2020 yılının Ekim ayından beri Hindistan’ın en düşün petrol ithalatını gerçekleştirdiği belirtildi.

Hindistan’ın ithalat kaynaklarını çeşitlendirmek istediği kaydedilirken, bunun nedeninin OPEC’in petrol fiyatlarını yükseltmesi olduğu ifade edildi.

Hindistan Petrol Bakanlığı, ülkedeki petrol şirketlerini başka ülkelerden petrol almaya yönlendirirken, petrol konusunda Ortadoğu ülkelerine bağımlılığın azaltılması planlanıyor.

Son verilere göre, Hindistan’ın Suudi Arabistan’dan yüzde 42 oranıyla günlük 454 bin 200 varil petrol ithal ediyor.

ABD’den ise, günlük 545 bin 300 varil petrol satın alırken, en yüksek oranla Irak’tan petrol ithal ediyor.

Hindistan, Irak’tan günlük 867 bin 500 varil petrol ithal ediyor.