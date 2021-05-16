İsrail: Gazze’deki olayların başından bu yana Türkiye’yle temas kurulmadı

HABER MERKEZİ

İsrail'in Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Paul Hirschson ve İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian'ın katıldığı bilgilendirme toplantısında yetkililer, Türkiye'deki gazeteciler için bilgilendirme toplantısı yaptı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian, "Operasyonun başından bu yana, bildiğimiz kadarıyla bu veya başka bir sebeple Türkiye ile İsrail arasında bir temas gerçekleşmedi" dedi.

Paul Hirschson, İsrail'in Gazze'den atılan roketlere karşılık olarak operasyonu yürüttüğünü belirtti ve Al Jazeera, AP gibi medya ofislerinin de bulunduğu binanın hedef alınmasıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Binanın askeri bir hedef olduğunu savunan Hirschson, 'binada Hamas'ın ve İslami Cihad örgütünün askeri istihbarat ofisleri ve askeri gereçleri olduğunu' öne sürdü. Bunlara ilişkin kanıtlar sorulunca bu kanıtları paylaşamayacakları yanıtını verdi.

Sözcü, Hamas'ı da askeri gereçleri sivil bölgelere ve sivillerin yaşadığı binalara yerleştirmekle suçladı.

Gazze'den atılan roketlere karşılık olarak operasyonun başladığını belirten sözcü, operasyonların atılan roketlerin sayısını azaltıp azaltmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Şu an görev bitmedi. Askeri altyapılarının ve İsrail'i vurma olasılıklarının yüzde 25'ini yok ettik. Beklentimiz gelecek günlerde roketlerin sayısının azalması. Bu roketleri fırlatma kabiliyetleri, doğrudan roketlerin kendisi ya da atıldığı yerler değil."

Pazartesi günü İsrail'in hava saldırılarının başlamasından bu yana, Gazze'de 47'si çocuk ve 29'u kadın olmak üzere en az 174 kişi yaşamını yitirdi, 1200 kişi yaralandı. İsrail'den yapılan açıklamada, ölenlerin arasında "onlarca militanın olduğu" ileri sürüldü.

Pazar günü İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki hava saldırılarında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın evinin hedef alındığı söylendi. Bölgedeki yetkililer ise Pazar gününün ilk saatlerindeki hava saldırılarında en az 26 kişinin öldüğünü duyurdu.