Gözlemevi: Rusya DAİŞ’e karşı son 48 saatte 180 hava saldırısı düzenledi

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayınalnan raporda Rusya’nın Suriye'nin el-Badiye (Suriye çölü) bölgesinde son iki gün içinde 180'den fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Raporda, Rus güçlerinin el-Badiye’de geniş bölgelere yayılan terör örgütü DAİŞ’in hareketlerini ve faaliyetlerini sınırlandırmaya çalışmak amacıyla bölgede operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rus savaş uçaklarının bölgedeki DAİŞ mağaralarını ve saklandıkları yerleri, Rakka ve Deyr ez-Zor arasındaki idari sınırların yakınlarındaki Cebel el-Bişri civarındaki bölgeleri ve özellikle Hama'nın doğu kırsalındaki İsriya çevresini ve Humus Çölü’nü hedef alan bir dizi hava saldırısı başlattığı bildirildi.

Son 48 saat içinde Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sayısının 180'i aştığı ve saldırılarda araçların imha edilmesinin yanı sıra, 13 DAİŞ unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

SOHR’un verdiği bilgilere göre 24 Mart'tan bu yana en az ikisi Rus olmak üzere, Suriyeli ve Suriyeli olmayan bin 423 rejim gücü ve onlara bağlı milisin yanı sıra, İran'a bağlı Suriyeli olmayan 149 milis öldürüldü. Tüm bu unsurların terör örgütü DAİŞ’in Fırat'ın batısı, Deyr ez-Zor Çölü, Rakka, Humus, es-Süveyda, Hama ve Halep’te düzenledikleri saldırı, bombalama ve pusular sırasında öldürüldüğü kaydedildi.

Gözlemevi ayrıca, örgütün saldırılarında doğalgaz sahasında çalışan 4 sivil ile onlarca çobanın ve aralarında çocuklar ile kadınların da bulunduğu bölge halkından birçok kişinin DAİŞ tarafından öldürüldüğünü belirtti. SOHR aynı dönemde 950 DAİŞ üyesinin öldürüldüğünü de belgeledi.

Suriye'deki Rus güçleri sözcüsü, iki gün önce yaptığı açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin Rus güçlerinin desteğiyle 23 Nisan'dan bu yana Suriye'de 300'den fazla örgüt mensubunu ortadan kaldırmayı başardığını belirterek, "Suriye ordusu, Rus güçlerinin de desteğiyle, Suriye Çölü’nde keşif ve arama operasyonlarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.