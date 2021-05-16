Adıyaman ve Ardahan’da karantina kararı

HABER MERKEZİ

Adıyaman ve Ardahan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni karantina kararları alındı.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında son 4 günde 51 evde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı 2 köyde de karantina uygulaması başlatıldı.

Valilik, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Akkiraz ve Öncül köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina kararı alındığını açıkladı.

Köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.