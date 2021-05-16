Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 3 bin 892 Covid-19 testi yapılırken, 499 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (220) vaka Süleymaniye’de görüldü.
Son 24 saatte 787 kişi iyileşti, 7 kişi yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 742 bin 525
Vaka: 160 bin 530
İyileşen: 143 bin 861
Tedavisi süren: 12 bin 512
Ölüm: 4 bin 157