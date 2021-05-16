Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 3 bin 892 Covid-19 testi yapılırken, 499 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (220) vaka Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte 787 kişi iyileşti, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 742 bin 525

Vaka: 160 bin 530

İyileşen: 143 bin 861

Tedavisi süren: 12 bin 512

Ölüm: 4 bin 157