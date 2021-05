Russell Crowe’un yeni rolü belli oldu

HABER MERKEZİ

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe’un, Gary Fleder'ın yönettiği bir gerilim filmi olan Poker Face'in başrolünde yer alacağı belirtildi.

Beyazperde'nin haberine göre, senaryosu Stephen M. Coates tarafından kaleme alınan filmde Crowe, yüksek bahisli bir poker oyunu düzenlemek için çocukluk arkadaşlarını Miami'deki mülkünde toplayan teknoloji milyarderi Jake'i canlandırıyor.

Bu arkadaşlar, usta bir oyuncu / planlayıcı olan ev sahibiyle hem sevgi, hem nefret dolu bir ilişkiye sahipler. O, hepsiyle hesaplaşmak ve herkese hak ettiği adaleti getirmek için tasarlanmış ayrıntılı bir plan hazırladı. Ancak Jake, Miami'deki malikanesi önceki işleri cinayet ve kundakçılıkla sonuçlanan tehlikeli bir ev işgalcisi tarafından ele geçirildiğinde stratejisini yeniden düşünmek zorunda kalır ve yeni bir plan yapmaya başlar.

Arclight Films yapımı finanse ediyor ve yapımı üstleniyor. Yapımcılar, Gary Hamilton, Addam Bramich, Ryan Hamilton, Jeanette Volturno, Jason Clark ve Keith Rodger olacak.

Filmin oyuncu kadrosunun kalanı daha sonra açıklanacak ama gelen söylentilere göre ses getirecek birkaç isim daha Crowe'un başını çektiği oyuncu kadrosuna katılacak.

YENİ THOR FİLMİNDE ROL ALACAK

Oscar ödüllü başarılı oyuncu Crowe, son olarak yol-öfke gerilim filmi Unhinged'de rol aldı. Film çok beğenilmese de Crowe yine geçer not almayı başardı. Aktör, yakın zamanda Thor: Love and Thunder filminde görülecek ve kısa süre önce The Georgetown Project adlı filmin çekimlerini tamamladı. Film, bu yıl gösterimde olacak.