Türkiye’de coronavirüs: 223 can kaybı, 10 bin 512 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 44 bin 760’a yükseldi.

Bugün 202 bin 243 test yapıldı. Semptom gösteren 920 kişiyle birlikte toplam 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi.

Bugün iyileşen 14 bin 418 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 947 bin 256’ya yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 468 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

TOPLAM 25 MİLYON 795 BİN 158 DOZ AŞI UYGULANDI

Ayrıca yine Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan verilere göre, 16 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 959 bin 661, ikinci doz aşı 10 milyon 835 bin 497 olarak kaydedildi. Bu sonuca Türkiye'de toplam 25 milyon 795 bin 158 doz aşı uygulandı.