Liverpool, kalecisinin son dakika golüyle 3 puana uzandı

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve lig şampiyonu Manchester City'nin 20 puan gerisine düşerek hayal kırıklığı yaşayan Liverpool'da kaleci Alisson Becker belki de takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak gole imza attı.

Lige veda eden West Bromwich'e konuk olan Liverpool, 15'te Hal Robson-Kanu'nun golüyle 1-0 geriye düştü.

Kanu'nun golüne 33’üncü dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la yanıt veren Liverpool, kritik puan kaybının son dakikada gelen golle kaleci Alisson önledi.

Mücadelenin son dakikasında Liverpool'un kullandığı köşe vuruşunda kalesini terk eden Alisson, ceza sahasına gönderilen topa bir forvet gibi yükselip harika bir gole imza attı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için ligi ilk 4 sırada bitirmesi gereken Liverpool, kritik bir 3 puan kazanırken puanını 63'e yükselterek 5’inci sıradaki yerini korudu.

64 puanlı Chelsea ve 66 puanlı Leicester City'nin ardından 5’inci sırada bulunan Kırmızılar'ın Devler Ligi'nde boy gösterebilmesi için ilk 4 sırada ligi tamamlaması gerekiyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Attığı harika kafa golüyle takımına 3 puanı kazandıran Brezilyalı kaleci, gol sonrası gözyaşlarını tutamazken arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Attığı golü hayatını kaybeden babasını adadığını belirten Alisson Becker, "Futbol benim hayatım. Golü attıktan sonra babamı hatırladım, parmağımı ondan kaldırdım, umuyorum bunu görebilmiştir. Uzun zamandır röportaj vermek istemiyorum, çok duygusallaşıyorum. Babamın kaybı, birkaç başka olay... Liverpool benim ailem" sözleriyle duygularını dile getirdi.