Başbakan üst düzey ABD heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, aralarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimi Katrona ve Ulusal Güvenlik Konseyi Suriye ve Irak İşleri Sorumlusu Zahra Bell’in olduğu üst düzey ABD heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve Suriye’deki son gelişmeler ve ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

ABD heyeti, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ne verilen desteğin devam edeceğini belirterek, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilere değinen konuk heyet, 2021 Irak bütçesinin uygulanması gerektiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, Kürtler arası diyaloğun devam etmesi ve demokratik hakların kullanılmasının koşullarının genişletilmesi ve iktidarın paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nde medya ve düşünce özgürlüğü ile insan haklarına saygının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde görevli tüm diplomatlara şimdiye kadar olduğu gibi, destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.