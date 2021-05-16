Neçirvan Barzani ve ABD heyetinden DAİŞ’le mücadele vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, aralarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimi Katrona ve Ulusal Güvenlik Konseyi Suriye ve Irak İşleri Sorumlusu Zahra Bell’in olduğu üst düzey ABD heyetiyle bir araya geldi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Rob Waller’ın de hazır bulunduğu görüşmede; Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD’yle ilişkileri, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki son gelişmeler ile Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.

Bölgede istikrarın sağlanması için DAİŞ’le mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirten taraflar, bunun için Uluslararası Koalisyon’un desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ABD heyeti DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna yönelik desteğin devam edeceğini kaydetti.

Suriye’deki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede konuk heyet, Kürtler arası diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirterek, tarafların anlaşmaya varmasını umut ettiklerini ifade etti.