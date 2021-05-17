Kürdistan Bölgesi ile Irak arasında gidiş gelişler normale dönüyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, coronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre Kürdistan Bölgesi ile Irak vilayetleri arasındaki gidiş gelişler konusunda kolaylık sağlanacak.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi kontrol noktaları sorumlusu Selam Xoşnaw, 40 gün aranın ardından kontrol noktalarının tedbirler çerçevesinde açılacağını söyledi.

Xoşnaw, vatandaşlardan maske takmalarını ve tedbirlere uymalarını istedi.