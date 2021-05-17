Bayram sonrası dolar ve euroda son durum

HABER MERKEZİ

Geride bıraktığımz haftadan bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk iş gününe de yükselişle başladı.

Dolar kuru 8,45 seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 10,25 seviyelerinde işlem görüyor.

PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulacak mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde Gazze’de yaşanan olaylar ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.