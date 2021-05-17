Politika

Ninova’da üst düzey 2 DAİŞ’li yakalandı

Üst düzey iki DAİŞ’linin Ninova vilayetinin doğusundaki Cilrabat bölgesinde yakalandığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Ninova Irak

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre, elde edilen istihbarat ve termal kamera takibi sonucunda, Irak-Suriye sınırında yer alan Ninova vilayetinin Rabia ilçesine bağlı Cilrabat bölgesinde üst düzey 2 DAİŞ’li yakalandı.

DAİŞ’lilerden birinin Beac ilçesinde bombalı tuzaklardan sorumlu olduğu, diğerinin de Ezidi Kürt kadınların kaçırılması saldırılarına katıldığı ortaya çıktı.

2017’de Irak hükümeti tarafından son bulduğu ilan edilen DAİŞ örgütü, özellikle son dönemde saldırılarını arttırmış durumda.

Irak-Suriye sınırındaki güvenlik boşluğundan yararlanan DAİŞ’liler, hem sivillere hem de güvenlik güçlerine yönelik sık sık saldırılarda bulunuyor.

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