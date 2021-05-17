HABER MERKEZİ

Mart başında Tayland'ın Lopburi şehrinde yerel bir müzeden çalınan heykel, otobüs durağında bulundu.

Nadir bir parça olduğu belirtilen eser, Phra Sri Arya Maitreya'nın bir temsiliydi. Phra Sri Arya Maitreya, Budizm inancını taşıyanlar arasında gelecekteki Buda olarak biliniyor.

Phra Sri Arya Maitreya'nın şu anda cennette yaşadığına ve Gotama Buda'dan sonraki Buda rolünü üstlenmek için insanlar alemine geleceğine inanılıyor.

Independent Türkçe'nin Bangkok Post'tan aktardığı habere göre bir keşiş, bağışları topladığı sırada şehrin Wat Lai bölgesine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki bir otobüs durağında heykeli gördü ve yetkililere haber verdi.

YAKALANMA KORKUSUYLA BIRAKMIŞ OLABİLİRLER

Lop Buri polisi, hırsızların heykeli satmanın son derece zor olduğunu fark ederek yakalanma korkusuyla durağa bıraktığını düşünüyor. Zira heykel kaybolduğundan beri ülke çapında arama çalışmaları yapılıyordu.

Ayrıca çalınma hadisesinin de içeriden birilerinin yardımıyla gerçekleştiğine inanılıyor.

Heykel, bu yıl açılması planlanan yeni bir müze binasının en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor.

Müze, gönüllülerden oluşan, We Love Wat Lai (Wat Lai'yi Seviyoruz) isimli sanat eseri koruma grubu tarafından işletiliyor.

Grubun danışmanı ve kültür uzmanı Phuthorn Bhumadhon, hadisenin ardından müzeyi kapalı devre televizyon kameralarıyla donatmaya karar verdiklerini söylüyor.