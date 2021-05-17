Erbil Valisi saldırıya uğrayan aileyle görüştü: Vatandaşlarımıza her yerde sahip çıkacağız

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bayramın ikinci günü Mersin’de saldırıya uğrayan Erbilli Kürt aileyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Vali Xoşnaw, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Vali Xoşnaw, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu’na, aile tarafından elde edilen delillerin içinde bulunduğu bir mektup vereceklerini ifade etti.

Konuyla ilgili hassasiyet ve dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Xoşnaw, “Türkiye Başkonsolosu’na da çağrımıza karşılık verdiği ve zanlılar hakkında yasal işlem başlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız nerede olursa olsunlar, onurlarını koruyacağız” diyen Erbil Valisi, “Erbilli vatandaşların can güvenliği nasıl sağlanıyorsa, başkent Erbil’e ziyarette bulunan kişi ve turistler de aynı şekilde korunacaktır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bayram tatilinde başkent Erbil’den Mersin'e giden Muştaq Mahmud Kerim ile ailesi, bayramın ikinci günü öğlen saatlerinde Bozyazı ilçesine bağlı Gözsüzce Sırtlan mevkiinde S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişilerin ırkçı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Kürt ailenin 2 ferdi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi.

İfadeleri alınan 3 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan M.F.O. ve M.B. "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.