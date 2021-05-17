SON DURUM: İsrail, Hamas ve diğer gruplara ait tünelleri vurdu

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İsrail ordusu ayrıca, Beerşeba ve Aşkelon şehirlerine roketler fırlatılmasının ardından savaş uçaklarının buna karşılık olarak Hamas’ın üst düzey 9 liderine ait evi hedef aldığını açıklayarak, bazı evlerin silah depolamak için kullanıldığını iddia etti.

Filistin medyası ise, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir fabrikayı vurduğunu bildirdi.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde sivillere ait bazı evleri hedef alarak yıkmasının ardından uluslararası endişeler arttı.

Gazze Şeridi’ndeki sağlık yetkilileri, İsrail’in dünkü hava saldırılarında 10’u çocuk 42 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Gazze’de 58’i çocuk 34’ü kadın 197 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de ise 2’si çocuk 10 kişi öldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 ülkeden mevkidaşlarıyla Filistin’deki gelişmelerle ilgili yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısını yineledi.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) dünkü toplantısında ateşkes istemeleri halinde İsrail ve Filistin’e destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonun ‘tüm gücüyle’ devam edeceğini dile getirerek, İsrail’in, Hamas ile gelecekteki bir çatışmayı önlemek için caydırıcı gücünü yeniden tesis etmesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu ayrıca, “Sükuneti sağlamak için gerekli olduğu sürece devam edeceğiz. Bu biraz vakit alacak” dedi.

Diğer yandan, ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin kalıcı bir sükunet sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalıştığını söyledi.

Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor” dedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, ülkesinin şu anda kan dökülmesini durdurmak için yoğun diplomatik temaslarda bulunduğunu dile getirdi.