Mısır’dan Süveyş Kanalı kararı

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Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA) başkanı Usame Rabie, kanalın çift yönlü trafiğin geçekleştiği 30 kilometrelik kısmın genişliğini yaklaşık 40 metre artıracağını ve 10 metre derinleştireceğini duyurdu. Rabie, genişlemenin yaklaşık iki yıl süreceğini söyledi.

Bununla birlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, proje için "devasa" bir kamu finansmanını harekete geçirmek istemediğini ifade edildi.

Süveyş Kanalı, tüm küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştiği dünyanın en yoğun kullanılan nakliye yollarından birini oluşturuyor.

Geçen Mart ayında Japon bir firmaya ait Ever Given adlı dev konteynır gemisi, bir kum fırtınası esnasında karaya oturmuş ve altı gün yıl boyunca kanalı kapatarak yüzlerce geminin beklemesine neden olmuştu..

600 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Ever Given'in yerinden çıkarılmasından birkaç gün sonra ise Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA) gemiye ve kargosuna el koydu ve 916 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.

Kanal otoritesi o zamandan beri talepleri 600 milyon dolara düşürdü. Ancak geminin sigortacısı bu miktarın hala çok yüksek olduğunu söyledi.

Öte yandan, devasa konteyner gemisi, sıkıştığı yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Büyük Acı Göl'de yaklaşık 50 gündür tutuluyor.