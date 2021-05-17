Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 797 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 810 Covid-19 testi yapılırken, 797 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 879 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 750 bin 335 Covid-19 testi yapılırken, 161 bin 327 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 144 bin 740 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 168 kişi yaşamını yitirdi.

12 bin 419 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.