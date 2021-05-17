Macron ve Sisi görüştü: Gündem İsrail-Filistin krizi

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Emmanuel Macron'un, "Sudan'da Demokratik Dönüşümü Destekleme Konferansı"na katılmak için Paris'te bulunan Sisi ile İsrail-Filistin meselesini görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fransa'nın amacı şiddet sarmalını sona erdirmek, Mısır'ın devam eden ara buluculuğunu desteklemek ve itidale çağırmak" ifadesi kullanıldı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal da RTL radyosunda bu konuda Fransa'nın desteğiyle Mısır, Ürdün ve Almanya'nın dahil olduğu arabuluculuk sürecinin başladığını belirtti.

Attal, bölgede ateşkesin ve kalıcı istikrarın sağlanması gerektiğini, bunun için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışma, uluslararası ateşkes çağrılarının gölgesinde bugün ikinci haftasına girerken, İsrail, Hamas ve diğer Filistinli grupların roket fırlatmak için kullandığı tünelleri vurdu.

İsrail ordusu ayrıca, Beerşeba ve Aşkelon şehirlerine roketler fırlatılmasının ardından savaş uçaklarının buna karşılık olarak Hamas’ın üst düzey 9 liderine ait evi hedef aldığını açıklayarak, bazı evlerin silah depolamak için kullanıldığını iddia etti.

Filistin medyası ise, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir fabrikayı vurduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi’ndeki sağlık yetkilileri, İsrail’in dünkü hava saldırılarında 10’u çocuk 42 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Gazze’de 58’i çocuk 34’ü kadın 197 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de ise 2’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.