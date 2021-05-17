ABD’li üst düzey heyet DSG yetkilileriyle bir araya geldi

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona ve Ulusal Güvenlik Konseyi Suriye ve Irak İşleri Sorumlusu Zahra Bell’in olduğu üst düzey heyet Rojava’da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkilileri ile bir araya geldi.

Söz konusu açıklamada, ABD heyetinin Rakka’da aşiret liderleriyle de görüştüğü kaydedildi.

Temaslarla ilgili görüşlerine yer verilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, "ABD'nin DAİŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve işbirliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DAİŞ’in kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Hood’un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, ABD'nin Rojava insani yardıma devam edeceğini söylediği belirtildi.