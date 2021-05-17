Rojava’da kuraklık alarmı: Çiftçiler yardım bekliyor

KAMIŞLO (K24)

Rojava, kurak bir mevsim yaşıyor. Zor durumda kalan çiftçiler, Özerk Yönetim’in kendilerine yardım etmesi gerektiğini söylüyor.

K24’e konuşan Kamışlolu çiftçi Ali, bu yıl 55 dönüm ekili tarım arazisinin olduğunu ancak 5 çuval buğday alabildiğini söyledi.

Ali, bir yıl boyunca biçecekleri ürünü beklediklerini ancak kuraklık nedeniyle mahsullerinden verim alamadıklarını söyledi.

Özerk Yönetim’e çağrıda bulunan Ali, çiftçilerin durumunun gözden geçirilmesi ve onlara yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin önümüzdeki günlerde daha da zorluk çekeceğini vurgulayan Ali, şunları kaydetti:

“Bu yıl 55 dönüm tarladan 5 çuval buğday geldi. Şimdi 400 bin Suriye lirasını patos için vermem gerekecek. Peki bundan sonra ne yapacağız? Umuyorum ki Özerk Yönetim biz garibanların durumunu görür.”

Öte yandan biçerdöver sahipleri de kuraklıktan olumsuz etkilendi.