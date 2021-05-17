Erdoğan: PKK sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeler ve alınan tedbirlerden söz eden Erdoğan, “Ramazan ayı boyunca uyguladığımız tam kapanma ve kısıtlamalarla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık” dedi.

“Vatandaşlarımın her biri bayramı huzur içinde geçirdiğini ümit ediyorum” diyen Erdoğan, “Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram seyredemediğimiz açıktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır.”

Öte yandan PKK’ye yönelik devam eden operasyonlardan da söz eden Erdoğan, örgütün üst düzey ismi Sofi Nurettin’in öldürüldüğünü belirtti.

Erdoğan, konuyla ilgili, “Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod aldı terörist, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir” ifadelerini kullandı.