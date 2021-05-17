Erdoğan: Salgın büyük ölçüde kontrol altına alındı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeler ve alınan tedbirlerden söz eden Erdoğan, “Ramazan ayı boyunca uyguladığımız tam kapanma ve kısıtlamalarla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık” dedi.

“Vatandaşlarımın her biri bayramı huzur içinde geçirdiğini ümit ediyorum” diyen Erdoğan, “Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram seyredemediğimiz açıktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır.”

“ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENECEK”

“Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var” ifadelerini kullanan Erdoğan, “180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak” dedi.