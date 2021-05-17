ABD Başkonsolosluğu’ndan hükümete teşekkür

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, basın özgürlüğü ve diplomatların işlerine saygılı tutumundan ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin özgür basına ve diplomatların çalışmalarına tam destek açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada, diplomatların sivil toplum temsilcileriyle yaptıkları çalışmaların, insan hakları ve yasaların egemenliği çerçevesinde olduğu ifade edildi.

Başbakan Mesrur Barzani dün aralarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona ve Ulusal Güvenlik Konseyi Suriye ve Irak İşleri Sorumlusu Zahra Bell’in olduğu üst düzey ABD heyetiyle bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmenin ardından Facebook hesabından ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nu etiketleyerek paylaşım yapan Başbakan, görüşmede, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan haklarına saygı ve sivil toplumun örgütlenme özgürlüğünün Kürdistan Bölgesi ve tüm demokratik toplumların iyi bir yansıması olduğuna vurgu yapıldığını ifade etmişti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ndeki diplomatların özgür bir şekilde çalışmalarına desteğini bildirmişti.

Öte yandan görüşmede Irak ve Suriye’deki son gelişmeler ve ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.

ABD heyeti, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ne verilen desteğin devam edeceğini belirterek, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamıştı.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilere değinen konuk heyet, 2021 Irak bütçesinin uygulanması gerektiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının korunmasının önemine dikkat çekmişti.

Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, Kürtler arası diyaloğun devam etmesi ve demokratik hakların kullanılmasının koşullarının genişletilmesi ve iktidarın paylaşılması gerektiğini ifade etti.