Haşdi Şabi’nin Gazze’ye askeri uzman gönderdiği iddiası

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Irak’taki silahlı gruplardan bir grup güvenlik danışmanın Gazze’ye gönderildiği iddia edildi.

Russia Today’e açıklama yapan Iraklı bir kaynak, Irak’taki silahlı grupların uzman ve bir grup milisini Gazze’ye gönderdiğini iddia etti.

Filistinlilerin İsrail’e karşı savaşına destek olmak üzere söz konusu askeri uzmanların Gazze’ye gönderildiğini kaydeden Iraklı kaynak, Haşdi Şabi bünyesindeki silahlı grupların Lübnan Hizbullahı ve Filistinlilerle ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

Silahlı güçlerin Filistin’e gönderilmesinden henüz bahsedilmediğini kaydeden kaynak, Suriye’de aktif olan milis grupların silahlı güçlerini Gazze’ye göndermeye başladığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Haşdi Şabi bünyesindeki Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem Kabi, “Direnişin eli işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerine kadar uzanmakta, Filistin direnişine destek vermeye hazırız” demişti.