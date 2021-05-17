NATO: Irak’ta muharip gücümüz yok

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NATO’nun Irak Misyonu Komutanı General Michael Lollesgaard, NATO’nun Irak’ta muharip gücünün olmadığını söyledi.

NATO’nun Irak Misyonu Komutanı Lollesgaard, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile bir araya geldi.

Araci’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak güçlerinin askeri yeteneklerini ilerletmenin konuşulduğu görüşmede Lollesgaard, Irak’ta hiçbir muharip güçlerinin olmadığını belirtti.

Lollesgaard, Irak’taki NATO misyonunun görevinin sadece eğitim ve askeri danışmanlık olduğunu ifade etti.

Araci ise, Irak güçlerinin savaş yeteneği kazandığını ve büyük bir şekilde geliştiğini bildirdi.