ABD Kongresi Üyesi: ABD resmi açıklamayla Kürtlere desteğini ilan etmeli

ERBİL (K24)

ABD Kongresi Üyesi Michael Waltz, ABD’nin resmi açıklamayla Kürtlere desteğini bildirmesi gerektiğini söyledi.

K24’ün Haber Odası (Jurî Hewal) programının konuğu olan ABD Kongresi Üyesi Michael Waltz, Ortadoğu turu kapsamında Kürdistan Bölgesi’nde görüşmelerde bulunan ABD heyetinin dönmesinin ardından heyetle buluşacağını kaydederek, heyetin ABD’nin Kürtlere ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurgulamış olmasını ümit ettiğini belirtti.

Waltz, İran’ın Irak’ın içişlerine karışmasına karşı ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne destek vermesi gerektiğini ifade eden Waltz, ABD heyetinin bu konuları Kürt liderliğine ve Kürdistan Bölgesi’ne ilettiğini düşündüğünü bildirdi.

Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya dönmesinden korktuğunu vurgulayan Waltz, bunun tüm bölge için kötü olacağını kaydetti.

ABD yönetiminin İran’a yönelik yaptırımları kaldırmasından korktuğunu söyleyen Waltz, bu durumda İran’ın bölge ülkelerinde desteklediği silahlı yapılara daha çok destek olacağını ve bunun tüm bölgenin istikrarının yanı sıra Kürdistan Bölgesi için de iyi olmayacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 1991 yılında çıkartılan 688 sayılı kararın önemine değinen Waltz, Kürtlerin Saddam rejimi döneminde karanlık süreçler yaşadıklarını ifade etti.

“Şuan Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile güçlü ilişkilerden bahsetme zamanı” diyen Waltz, ABD’deki her iki partiden de Kürtlere büyük bir desteğin olduğunu ve Irak’ta görev yapan askerlerin Peşmerge ve Kürtlerden övgüyle bahsettiklerini dile getirdi.

Biden yönetiminin açık bir şekilde Kürtlere destek siyasetini açıklamasını umduğunu ve bunu yakında görmek istediğini kaydeden Waltz, bu açıklamanın resmi olmasını ümit ettiğini bildirdi.

Rojavalı Kürtlere vize verilmesi konusuyla ilgili de konuşan Waltz, ABD’nin Irak, Afganistan ve Suriye’de ABD güçleriyle birlikte çalışanlara vize verdiğini ve bunun Rojava Kürtlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtti.