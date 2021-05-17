Haşdi Şabi mensupları KYB ofisine saldırdı

XANEQİN (K24)

Xaneqin’de bir grup Haşdi Şabi mensubu, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ofisine saldırdı.

K24 Germiyan muhabiri, Haşdi Şabi mensuplarının Xaneqin’de KYB ofisine saldırıp bir Peşmergeyi alıkoyduğunu bildirdi.

Ayrıca Haşdi Şabi mensuplarının Xaneqin’deki KYB ofisinin duvarına ‘dışarı gidin’ yazdığı ifade edildi.

Xaneqin’deki Bawe Mahmud güvenlik noktasına giden bir grup Haşdi Şabi mensubunun ise Asayiş mensuplarını alıkoyduğu belirtildi.

Olayın ardından Asayiş ve Peşmerge yetkililerinin devreye girmesi üzerine alınkonulanların serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kısa bir süre önce Süleymaniye’deki bir güvenlik kontrol noktasında Hazım Şekerci isimli bir Haşdi Şabi yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Şekerci’nin serbest bırakılmasının ardından Xaneqin’e döndüğü ve milisleri toplayarak, KYB’nin kentten çıkarılmasını istediği ifade edildi.

Diyala’ya bağlı bir ilçe olan Xaneqin, Kürdistani bölgeler sınırları içerisinde bulunmakta.