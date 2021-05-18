Biden’dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarla ateşkes ile ilgili olarak görüşmeler halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada Biden'ın İsrail'i sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırdığı aktarılırken, iki liderin Hamas ve diğer gruplara yönelik askeri operasyonları da değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşmede Netanyahu ve Biden'ın yakın temasta kalmaları konusunda mutabık kalındığı da vurgulandı.

Şu ana kadar Gazze'de 61'i çocuk en az 212 insanın ölümüne yol açan saldırılara ilişkin uluslararası kamuoyunda da bir endişe söz konusu.

Dünya liderleri ve insani yardım kuruluşları bölgede sivillerin hedef alınmasını ve altyapı sistemlerinin zarar görmesini önlemek üzere çağrılarda bulundu.

Öte yandan ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i askeri operasyonları durdurmaya çağıran bildirinin yayımlanmasını üçüncü kez engellendi.

Basın toplantısında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaklaşımlarının sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütmek üzere olduğunu söyledi ve bu yolun daha yapıcı olacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İsrail'i sivillere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırdı ancak "Hamas'ın operasyonlarını koruma altına almak için altyapı sistemlerini ve sivil halkı kullandığı" yönündeki endişesini de dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı konuşmada çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Ancak Merkel'in sözcüsü, İsrail'in kendine yönelik saldırılarda kendini savunma hakkı olduğunu da yineledi.

Fransa ve Mısır, acil ateşkes çağrısı yapan diğer ülkeler arasında yer alıyor.