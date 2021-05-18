'NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı'

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ABD’de yer alan Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christopher Manson, Mars’ta keşfedilen yaşamın Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) laboratuvarlarında ortaya çıkıp çıkmadığını sorguladı.

Weill Cornell Tıp Fakültesi’nde görevli olan Mason, böyle bir senaryonun, özel odalarda zorlu temizlik süreçlerinden geçen uzay aracı montajlarına rağmen gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Manson, NASA'nın Mars gezgini Perseverance’ın hava filtreleri ve sıkı biyolojik prosedürlerle tamamen sterilize edilmiş odalarda inşa edildiğini ve tüm ekipmanın makineye eklenmeden önce temizlendiğini açıkladı.

Bu yöntemlerin, bir göreve gönderilecek makinalardaki bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, "Ancak, bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır Dünya'da ve her yerdeler. İçimizde, vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice barınabilir” dedi.

Bununla birlikte, Mason tarafından son zamanlarda yapılan iki çalışmada DA, bazı organizmaların temizlik sürecinde ve Mars'a yapılan yolculukta nasıl hayatta kalabileceğinin yanı sıra, mikrobiyal türlerin uzayda ne kadar hızlı büyüyebileceğini gösterildi.

EN BÜYÜK RİSKİ JET TAHRİK LABORATUVARI OLUŞTURUYOR

Mason, "Görünüşe göre temiz odalar, en zorlu mikroplar için evrimsel bir seçim sürecini tetikleyebilir ve onların Mars'taki bir yolculukta hayatta kalma şansı daha yüksek olabilir" diye yazdı.

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki temiz odalar, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikropların kanıtı bulunduğundan en büyük riski oluşturuyor.

KIZIN GEZEGEN'DE BÜYÜK HASARA NEDEN OLABİLİR

Öte yandan Mason, eğer bu mikroplar Mars'ta ortaya çıkarsa, bunun araştırmacıların "ileri kirlenme" olarak adlandırdığı şeye neden olacağını, yani insanlığın kasıtlı veya kasıtsız olarak bir gezegenden diğerine mikrop götürebileceğini sözlerine ekledi. Mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında "hasara yol açabilecekleri" ve astronatların sağlığı için büyük tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı.