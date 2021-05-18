Politika

Ninova’da DAİŞ’e karşı hava indirme operasyonu

Ninova’da DAİŞ’e karşı hava indirme operasyonu gerçekleştiren Irak güçleri, 1 örgüt sorumlusunu yakaladı.
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DAİŞ operasyonu (Arşiv)
DAİŞ operasyonu (Arşiv)
Irak DAİŞ Irak

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre, Ninova vilayeti sınırlarındaki Hazar Adası’nda DAİŞ’e karşı hava indirme operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, örgütün lojistikten sorumlu üyesinin yakalandığı belirtildi.

Dün de Beac ilçesinde, biri bombalı tuzaklardan sorumlu, diğeri de Ezidi Kürt kadınların kaçırılması saldırılarına katılan iki DAİŞ sorumlusu yakalanmıştı.

Son dönemde özellikle Suriye sınırındaki bölgelerde sızma girişimlerinde bulunan DAİŞ, çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

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