Kerküklüler Peşmerge’nin dönmesini istiyor

KERKÜK (K24)

Kerkük çevresinde yaşanan güvenlik boşluğu nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, Peşmerge Güçleri’nin 140. Madde sınırlarına dönmesini ve Irak ordusuyla ortak bir operasyon odası kurarak DAİŞ tehdidinin önüne geçilmesini talep ediyor.

Xaneqin, Kerkük, Mahmur ve Musul’da 4 ortak bilgi paylaşım merkezinin kurulması, Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmanın ilk etabı olacak. Bir sonraki adım ise Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında ortak bir tugay kurularak, güvenlik boşluğunun doldurulması ve 140. Madde sınırlarındaki bölgelerde DAİŞ’e karşı operasyonlar düzenlenmesi olacak.

Bu gelişmelerden memnun olan Kerkük halkı, kente huzur geleceği görüşünde. K24’e konuşan Kerküklüler, Peşmerge olmadan bölgeye huzur ve istikrarın gelmeyeceğini, milislerin de bölge için ayrı bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor.

DAİŞ’le mücadelede tecrübe sahibi olan Peşmerge’nin dönüşünün, sınır güvenliğinin sağlanması açısından etkili olacağı belirtiliyor.

K24’e konuşan Kerkük Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Cewdet Yunis, “Peşmerge büyük bir güce sahip. DAİŞ’le mücadelede de önemli tecrübeleri var. Bölgenin evlatlarıdırlar var bölgeyle ilgili bilgiye sahipler. Bu yüzden güvenlik boşluğunun doldurulması lazım. Bölge ile Bağdat arasında bir anlaşma var. Unutmayalım ki DAİŞ hepimizin düşmanı” dedi.

2014 yılında DAİŞ’in Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan diğer Kürdistani bölgelere saldırısı sırasında kaçan Irak ordusunun yerini Peşmerge Güçleri aldı ve DAİŞ’in ilerleyişini durdurdu. Peşmerge’nin 3 yıldır bölgede bulunmuyor olması, güvenlik boşluğuna yol açmış durumda. Bölgede baş gösteren DAİŞ, sık sık saldırılar düzenliyor. Bu da Peşmerge’nin bölgeye geri dönmesini zorunlu kılıyor.