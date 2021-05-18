Başbakan Erbil’de en büyük demir fabrikasının açılışını yapıyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Erbil'deki en büyük demir üretim fabrikasının (MED STEEL) açılış törenine katılıyor.

Erbil’de yapımı tamamlanan MED STEEL demir fabrikası, Kürdistan Bölgesi'nde ve Irak’taki en gelişmiş ve en büyük demir fabrikası olacak.

Yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği fabrikanın 100 milyon dolara mal edildiği ve yıllık 350 bin ton demir üretim kapasitesinin olacağı biliniyor.

Demir fabrikası çalışmaları, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu kabinesinin özellikle sanayi alanındaki en önemli projelerinden biri.