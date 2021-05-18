Başbakan: Kürdistan güçlenme yolunda yeni adımlar atıyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de, Kürdistan Bölgesi ve Irak genelindeki en büyük demir fabrikası olan MED STEEL’in açılını yaptı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bu fabrika, Kürdistan Bölgesi sanayisinin gelişmesine büyük katkı yapacak” dedi.

Demir fabrikası, Kürdistan Bölgesi ve Irak genelindeki en büyük demir fabrikası olduğunu ve bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Başbakan, yatırımcıların; sanayi, tarım, turizm, eğitim ve sağlık sektörlerine olan ilgilerinin devam etmesini istediklerini ifade etti.

Özel sektörü desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Başbakan, “Sadece söz vermiyoruz, aynı zamanda verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Hükümet olarak özel sektörü destekleyeceğimizin ve Kürdistan ekonomisini çeşitlendireceğimizin sözünü verdik. Bugün bu denli büyük ve dünya standartlarında bir fabrikanın açılışını görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Başbakan, fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 350 ton demir olacağını ve bin kişiye istihdam sağlayacağını, bununla birlikte Irak’a da hizmet sunabileceğini sözlerine ekledi.

“Kürdistan’ın her geçen gün stratejik projeler hayata geçirmesinden mutluluk duyuyorum” diyen Başbakan, Kürdistan’ın artık tek bir gelir kaynağına bel bağlamayacağını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Kürdistan, madenleri ve doğal kaynaklarıyla zengindir ancak şimdiye kadar gerekli ölçüde bu kaynaklardan faydalanılmadı. Fakat Kürdistan’ı gelişmiş ülkeler haritasına ekleyecek ekonomik altyapıyı kurmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu şekilde hem değerli yatırımcılar hem de Kürdistan halkı fayda görecektir.”