Rojava’da zam protestosu

KAMIŞLO (K24)

Rojava’daki Özerk Yönetim’in akaryakıt fiyatlarına zam yapması, Kamışlo kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Yönetim dün zam kararı almıştı.

K24 Kamışlo muhabiri, çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda belediye binasına yürüyüş düzenlenerek kararın iptal edilmesi talebinde bulunulduğunu aktardı.

Protestocular, karar iptal edilene kadar gösterilerini sürdüreceklerini belirtiyor.

K24’e konuşan bir vatandaş, “Coronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen bir aylık sokağa çıkma yasağından sonra iş imkanları kalmadı, ekonomik durum bozuldu. Özerk Yönetim de akaryakıt fiyatlarına 4 katı zam yaptı. Bu karar yerinde olmamıştır, iptal edilmelidir. Aksi takdirde geriye kalan halk da göç etmek zorunda kalacak” dedi.