Rojava'da elektrik sorunu: Halk çözüm bekliyor

KAMIŞLO (K24)

Rojava halkı, bölgede yaşanan elektrik kesintilerinden şikayetçi olurken, yetkililere çözüm çağrısında bulunuyor.

Suriye hükümeti Rojava’ya yönelik elektrik kesintisine devam ederken, jeneratör sahiplerinin de fırsatçılık yapması nedeniyle halk, çetin bir yaz olacağını belirtiyor.

80 yaşındaki Bedir isimli Kamışlo sakini, ilerlemiş yaşına rağmen her gün çocuklarına birkaç saat su ve elektrik sağlamak için kendi özel jeneratörünü açmak zorunda kaldığını söylüyor.

İki aydır elektrik alamayan Kamışlo’nun Korniş Mahallesi’nde jeneratörlerin kullanım dışı kalması, mahalle sakinlerini iyice zora soktu. Elektrik ve suyun olmaması mahalle halkının günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Rojava’daki Özerk Yönetim yetkilileri de elektrik sorununun sebebi olarak Türkiye'nin Fırat Nehri'nin su seviyesini düşürmesi olduğunu belirtiyor.

Yetkililer ayrıca, çözüm bulunamazsa olumsuz sonuçların artmaya devam edeceğini söylüyor.

27 Ocak 2021’den itibariyle Türkiye, Rojava’ya akan Fırat Nehri'ndeki seviyesini azaltmaya başladı. Türkiye’nin saniyede 500 metreküp su bırakması gerekirken saniyede sadece 200 metreküp su bırakıyor.