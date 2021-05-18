Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı

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Kurt Cobain'in saç telleri, Iconic Auctions müzayede evi tarafından satışa sunulduğu açıklandı.

Açıklamaya göre Cobain'in 6 saç telinden her biri 2 bin 357,50 dolara satıldı.

Kurt Cobain'in satılan saçlarının, Nirvana'nın ilk albümü Bleach'ın yayınlanmasından 4 ay sonra kesildiği belirtildi.

Ayrıca saç tellerinin şu ana kadar küçük bir plastik kutu içerisinde muhafaza edildiği kaydedildi.

GİTARI 6 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Cobain'in hırkası 2019’da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara, gitarı ise geçen yıl 6 milyon dolara satılmıştı.

ABD'de 1994'te 27 yaşında hayatını kaybeden Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.