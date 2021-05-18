Suudi Arabistan’dan Lübnan’a nota

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "O utanç verici açıklamaların iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerde yaratabileceği sonuçların göz önüne alınmasından dolayı Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı" kaydedildi.

Büyükelçi'nin çağrılmasının ayrıca "Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan yapılan açıklamaları Suudi Arabistan Kraliyetinin reddettiğini ve kınadığını ifade etmek" için olduğu belirtilen açıklamada ayrıca Lübnan Büyükelçisi'ne resmi protesto notası verildiği vurgulandı.

Öte yandan, Vehbe'nin ifadeleri üzerine Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vehbi, açıklamalarıyla şahsi görüşünü ifade etmiştir. Hiçbir şekilde Lübnan devletinin ve cumhurbaşkanının tutumunu yansıtmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakan Vehbe de yetkililerin tepkilerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, televizyon programında Cumhurbaşkanı Avn’a yönelik hakaret içerikli ifadeler üzerine sarf ettiği sözler nedeniyle özür diledi.

Sözlerinin yanlış yorumlandığını kaydeden Vehbe, konuşmasında herhangi bir ülkenin adını vermediğini belirterek, sözlerinin, Körfez ülkeleriyle ilişkileri germek için çarpıtıldığını savundu.

Vehbe, ABD merkezli Arapça kanalı El-Hurra televizyonunda katıldığı bir programda canlı bağlantı kurulan Suudi Arabistanlı bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Mişel Avn için "Sayın" ifadesini kullanmaması üzerine "İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz" demişti.

Bakan ayrıca "Dost ve kardeş ülkeler, Ninova ve Anbar ile Tedmur'a terör örgütü DAİŞ’i yerleştirdi" demiş, spikerin "Körfez ülkelerini mi kastediyorsunuz?" sorusunu ise isim vermek istemediğini söyleyerek cevaplamıştı.