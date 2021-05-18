Türkiye’de salgın: Son 24 saatte 203 can kaybı

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Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 937 Covid-19 vakası görüldü.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 217 bin 276 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 11 bin 937 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 125 kişi sağlığına kavuşurken, 203 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 916 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 51 milyon 294 bin 8 Covid-19 testi yapılırken, 5 milyon 139 bin 485 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 4 milyon 971 bin 245 kişi sağlığına kavuşurken, 45 bin 186 kişi yaşamını yitirdi.