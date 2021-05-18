Pirdê’de Kürtlere ait ekili tarlalar yakıldı

PİRDÊ (K24)

Pirdê’de Kürt çiftçilere ait onlarca dönüm ekili tarla yakıldı.

Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerdeki Kürt çiftçiler, 16 Ekim 2017’de yaşanan gelişmelerden bugüne sürekli tarım arazilerinin yakılması sorunuyla karşı karşıya.

Bugün Pirdê’nin Şanişin köyünde Kürt çiftçilere ait 23 dönüm ekili buğday tarlaları yakıldı.

K24’e konuşan yanan arazinin sahibi, arazisinin köye yerleştirilen Araplar tarafından yakıldığını bildiğini kaydederek, güvenlik durumlarının çok kötü olduğunu ifade etti.

Arazi sahibi, bölgelerinde güvenlik boşluğu olduğunu ve terör saldırıları tehdidi altında olduğunu belirtti.

Kürdistani bölgelerde Kürt çiftçiler sürekli ekin arazilerinin yakılmasıyla karşı karşıya kalıyor.

16 Ekim olaylarının ardından, söz konusu bölgelerde Araplaştırma projeleri yürürlüğe konmuş ve Irak’ın güneyinden getirilen Araplar bu bölgelere taşınmıştı.