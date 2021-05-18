Kürdistan Bölgesi’nin doğal kaynak suyu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde özel bir şirket tarafından “Yerli ürünlere destek ülke ekonomisini geliştiriyor” sloganıyla, Kürdistan Bölgesi’nin doğal kaynak suyunu Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

K24 Süleymaniye muhabiri, Süleymaniye Su Şirketi tarafından doğal kaynak suyu yüklü tır konvoylarının Avrupa ülkelerine doğru yola çıktığını duyurdu.

Tırların İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan geçerek, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştığı ifade edildi.

Şimdiye kadar söz konusu doğal kaynak sularının 10 Avrupa ülkesine ihraç edildiği bildirildi.

K24’e konuşan Süleymaniye Su Şirketi Basın Sorumlusu Pêşin Nasih, şirketlerinin 7 uluslararası kalite belgesine sahip olduğunu kaydederek, bu belgelerin 3’ünün ABD’den olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç ve Norveç’ten de kalite belgeleri aldıklarını ifade etti.

Nasih, bu belgelerin Kürdistan Bölgesi doğal kaynak suyunun Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin önünü açtığını belirtti.

Doğal kaynak suyu için günlük 216 testin yapıldığını vurgulayan Nasih, yerli ürünlere destek olunması gerektiğini ve bunun ülke ekonomisinin gelişmesine ve gençler için iş olanaklarına vesile olduğunu bildirdi.

Nasih, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye doğru su yüklü tır konvoylarının yola çıkarılacağını belirtti.