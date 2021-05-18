Rojavalı siyasetçi: Alınan zam kararı yanlıştır

ERBİL (K24)

Rojava’daki Özerk Yönetim, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı.

Söz konusu zam kararı bugün Rojava’da protesto gösterilerine neden olmuştu.

K24 yayınına katılan Rojava’daki Kürdistan Demokratik Barış Partisi Genel Başkanı Telal Mihemed, alınan zam kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mihemmed, “Dün geceden beri sosyal medyada ve bugün sokaklarda alınan zam kararı protesto edildi. Alınan karar yanlıştır. Bu karar neden ve nasıl verildi? Bu tür temel ihtiyaçlara neden zam yapıldığına anlam veremiyoruz” dedi.

Rojava’da kurak bir mevsimin yaşandığını, dolayısıyla tarım ürünlerinde durgunluk yaşandığını, yağışların azlığı nedeniyle çiftçilerin ekili tarım arazilerini sürmek zorunda kaldığını söyleyen Telal Mihemmed, şunları kaydetti:

“İnsanlar milyonlarca lira toprağa harcadı ama hiçbir verim elde edemedi. Çiftçiler ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor ve günlük yaşamlarını idare etmeleri zorlaşıyor. Ne iş ne su ne de ekmek bulunamıyor. Çiftçiler zaten mazot ve benzin almakta bile zorlanıyorken bu karar neden alındı?”

Kararı alanların halkın sorunlarını bilmediğini ve gerçeklikten uzak olduğunu vurgulayan Mihemmed, “Bunlar, Özerk Yönetim’in düşmanlarının çok olduğunu da bilmiyor” şeklinde konuştu.

Mihemmed, zam kararının yerel meclisler eliyle Özerk Yönetim tarafından alındığını söyleyerek, “Kararın halka danışılarak alınması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

ZAM KARARI PROTESTO EDİLDİ

Rojava’da Özerk Yönetim’in akaryakıt fiyatlarına zam yapması, Kamışlo kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edilmişti.

K24 Kamışlo muhabiri, çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda belediye binasına yürüyüş düzenlenerek kararın iptal edilmesi talebinde bulunulduğunu aktartmıştı.

K24’e konuşan bir vatandaş, “Coronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen bir aylık sokağa çıkma yasağından sonra iş imkanları kalmadı, ekonomik durum bozuldu. Özerk Yönetim de akaryakıt fiyatlarına 4 katı zam yaptı. Bu karar yerinde olmamıştır, iptal edilmelidir. Aksi takdirde geriye kalan halk da göç etmek zorunda kalacak” demişti.

Protestocular, karar iptal edilene kadar gösterilerini sürdüreceklerini belirtiyor.