Kürdistan Bölgesi vatandaşı 47 kişi Hindistan’dan getirildi
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı çerçevesinde Hindistan’da mahsur kalan 47 vatandaş Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi ve Irak Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucu Bağdat Havalimanı’na getirilen Kürdistan Bölgesi vatandaşı 47 kişi, buradan da otobüslerle Kürdistan Bölgesi’ne ulaştırıldı.
Hindistan’da yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın ardından bu ülkeye yönelik uçuşların durmasıyla birlikte bazı Kürdistan Bölgesi vatandaşları mahsur kalmıştı.
Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucu 47 kişi Kürdistan Bölgesi’ne ulaştırılırken, bu kişilerin büyük çoğunluğunun tedavi için Hindistan’a gitmiş kişilerden oluştuğu bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde de 68 Kürdistan Bölgesi vatandaşı Hindistan’dan Erbil Uluslararası Havalimanı’na dönmüştü.
Bugün Bağdat’tan Kürdistan Bölgesi’ne dönen vatandaşlar 14 gün karantinada kalacak.