Avrupa ülkelerinde coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'yı da birçok açıdan derinden etkiledi.

Salgının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından sıkı tedbirler uygulayan Avrupa ülkeleri, bazı bölgelerde vaka sayılarının düşmesi ve aşı olanların sayısının artmasıyla yeni normalleşme planlarını açıkladı.

Salgından en fazla etkilenen başta İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri, Covid-19 tedbirlerini kademeli ve temkinli olarak gevşetme kararı aldı.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 108 bin 69'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 17 bin 210 artışla 5 milyon 898 bin 347'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 15'i yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 58 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 21 milyon 94 bin 191'e çıktı, bunlardan 9 milyon 121 bin 804'üne ikinci doz uygulandı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 262 bin 864 testte 4 bin 452 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 315 bin 308, yoğun bakımdakilerin sayısı 1689 oldu.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 124 bin 497'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 831 artışla 3 milyon 727 bin 220'ye ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 919 bin 253 oldu. Aşılananların 8 milyon 847 bin 529'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği (Castilla La Mancha bölgesi hariç) Covid-19 verilerinde ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının 147'ye kadar gerilediği ve bunun son iki ayın en düşüğü olduğu bildirildi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 70 artışla toplam can kaybı 79 bin 502'ye, vaka sayısı da 3 milyon 619 bin 848'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 6 bin 568 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1774'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 37 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Hükümet, Covid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır ülke genelinde uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını öngören olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Covid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 15,2'si aşılama sürecini tamamladı.

İNGİLTERE

Öte yandan İngiltere'de Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı dört aşamalı yol haritasına göre, dün başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla ülkede eğlence merkezleri de dahil daha fazla işletme yeniden açıldı.

Buna göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişi katılabilecek.

Ülkede 132 günün ardından müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açıldığı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verildi, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftarın tribünlerde yerlerini alabilmesine imkan sağlandı.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye, konaklama sektörü de yeniden hizmet vermeye başladı.

Ortaöğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verildi. Üniversite öğrencileri de haftada iki kez Covid-19 testi yaptırmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

ALMANYA

Almanya'da haftalık 100 bin kişide görülen yeni Covid-19 vaka sayısı üç gün arka arkaya 100'ün altında olan bölgelerde gece çıkma yasağı kaldırılıyor.

Ülkede, restoranlar, kafeler ve barlar kapalı kalmaya devam edecek ancak bazı bölgelerde restoranlar dışarıda masalara servis yapabilecek.

Mağazalara giriş ise ancak negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde mümkün olabiliyor.

Okullarda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35'un altında olması durumunda açılacak.

Halihazırda ilkokul öğrencilerinin haftada iki kez korona testi yaptırdıktan sonra sınıfa girmelerine izin veriliyor.