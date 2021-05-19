Diyarbakır’da askeri üsse maket uçaklarla saldırı

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Diyarbakır’da gece yarısı şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" dedi.

​Ayrıca Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamasında ise, "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.