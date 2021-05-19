Diyarbakır’da patlama

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da saat 00.52 itibariyle patlama meydana geldiği belirtildi.

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" dedi.

​Ayrıca Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.