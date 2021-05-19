Chelsea’den Şampiyonlar Ligi yolunda kritik galibiyet

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İngiltere Premier Lig'in 37’nci hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren iki ekibin mücadelesinde gülen Maviler oldu.

Stamford Bridge'deki maçta Chelsea'ye 3 puanı getiren goller 47'nci dakikada Antonio Rüdiger ve 66’ncı dakikada Jorginho'dan geldi.

FA Cup şampiyonu Leicester'ın tek sayısını ise 76'da Kelechi Iheanacho kaydetti.

Chelsea bu sonuçla puanını 67'ye çıkartarak ligde 3’üncü sıraya yükselirken, Leicester City 66 puanla 4’üncü sırada yer aldı.

Premier Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ediyor. Ligde 5’inci sırada yer alan Liverpool'un 63 puanı bulunuyor.

Chelsea ligin son hafta maçında Aston Villa'ya konuk olacak.