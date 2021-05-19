Başbakan: Birlik kurmadan önce amacımız bir olmalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil-Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenen “Birlik ve Anayasa” Konferansı’nda yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi.

“Birlik, güzel bir sözcük ve slogandır. Birlik kurmadan önce, amacımızı birleştirmemiz lazım” diyen Başbakan, hem birlik talebinde bulunulup hem de farklı iki yönde hareket edilemeyeceğini söyledi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nihai amacımız ve ulaşacağımız aşama aynı değilse aynı gemide yer alamayız. Bu yüzden birlik sadece bir sözcük ve slogan olarak kullanılmamalı. Niçin birlik olmamız gerektiğiyle ilgili nihai aşamamızdan söz etmeliyiz. Bu birliğin amacı ve hedefleri nedir, ne yapmak istiyoruz bunlardan konuşmalıyız.

Elbette bunlar da üzerinde konuşulmadan gerçekleşmez. Hepsinden önemişi bütün tarafların birbiriyle konuşmasıdır. Tüm Kürdistan halkının kastettiği hedefe ulaşmak, bunda uzlaşmak için ve birlikte bu amaca doğru adım atabilmek için taraflar geniş bir perspektifle birbirlerine kulak vermeli, birbirlerini kabul etmelidirler. Bu şekilde birliğimizi koruyabiliriz. Ortak bir hedef belirlenerek birliğimizi sağlayabilir ve amacımıza yönelebiliriz.

Birlik olduğumuz zaman nasıl kazanımlar elde ettiğimizle ilgili birçok örneğimiz var. 1991 Ayaklanması’nın başında hepimiz, Kürdistan’daki tarafların birlikteliği sayesinde ne kazanımlar elde edildiğini gördük. Bir statü kurmayı başardık ki şu an o mücadele, çaba ve birlikteliği sayesinde yaşıyoruz, hükümet ve parlamento sahibiyiz.”

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