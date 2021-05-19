ENKS’den zamlara tepki, protestoculara destek

KAMIŞLO (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve zammı protesto eden vatandaşlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Protestoculara destek verilen açıklamada, şiddete başvurulmaması gerektiği konusunda PYD’ye bağlı Asayiş güçlerine uyarıda bulunuldu.

ENKS Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“PYD öncülüğündeki Özerk Yönetim 119 sayılı kararla akaryakıt fiyatlarını 3 katına çıkardı. Bu yıl tarım sezonu değil ve tarımsal üretimin durumu kötü. Suriye Lirası dolar karşısında değer kaybetti ve Rojava’daki durum yoksulluk sınırının altında. Özerk Yönetim vatandaşlar üzerindeki vergileri artırıyor. Bu karar, günlük yaşamın tamamı üzerinde tehlikeli bir etkiye sahip ve bu aynı zamanda gıda, ulaşım, elektrik gibi tüm malların değerini artıracak istikrarsız ve güvensiz bir durum yaratacaktır. Bu aynı zamanda bölgedeki halkımızın göç etmesine neden olacak ve mültecilerin dönüşü için umut kalmayacaktır.”

Açıklamanın devamında, “ENKS, bu kararı reddedenlerin ve protestocuların yanındadır. PYD’nin Aşayiş güçlerini, protestoculara karşı şiddet kullanmaması konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlar 119 sayılı kararına karşı barışçıl yollardan seslerini yükseltmeli ve bu karar bir an evvel yürürlükten kaldırılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

ENKS son olarak, tüm Suriyelilerin ve Kürtlerin ulusal haklarının tanınacağı bir anayasa ve Suriye krizine acil siyasi çözüm için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Özerk Yönetim’in akaryakıt fiyatlarına yaptığı zam nedeniyle dün Kamışlo merkezde ve çeşitli belde ve köylerde gösteriler düzenlenmişti.